На выпускном балу в РГСУ учили танцевать танго и кадриль

Выпускной бал состоялся в Российском государственном социальном университете. В мероприятии приняли участие четырнадцать пар, выпускников университета.

На балу бывшим студентам, родителям и преподавателям предложили стать участниками мастер-классов городской танцевальной школы, и научится исполнять танго и кадриль. В ходе мероприятия также наградили лучших студентов 3-х и 4-х курсов вуза.

Какой же бал без выбора короля и королевы? По оценке участников ими стали выпускница факультета коммуникативного менеджмента Полина Колбовская и Игорь Петренко , выпускник факультета IT.

Последним танцем бала стал вальс, после которого студенты, их родители и преподаватели сделали фото на память о трогательном событии.