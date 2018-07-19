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На выпускном балу в РГСУ учили танцевать танго и кадриль
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На выпускном балу в РГСУ учили танцевать танго и кадриль 

Управа района Сокольники 1 час назад
Выпускной бал состоялся в Российском государственном социальном университете. В мероприятии приняли участие четырнадцать пар, выпускников университета.
На балу бывшим студентам, родителям и преподавателям предложили стать участниками мастер-классов городской танцевальной школы, и научится исполнять танго и кадриль. В ходе мероприятия также наградили лучших студентов 3-х и 4-х курсов вуза.
Какой же бал без выбора короля и королевы? По оценке участников ими стали выпускница факультета коммуникативного менеджмента Полина Колбовская и Игорь Петренко, выпускник факультета IT.
Последним танцем бала стал вальс, после которого студенты, их родители и преподаватели сделали фото на память о трогательном событии.
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