Лауреата Нобелевской премии спустя век обвинили в расизме

Студенты Манчестерского университета ( Великобритания ) закрасили текст стихотворения Редьярда Киплинга «Если», украшавший стену одного из корпусов. Они сочли автора «Книги джунглей» расистом, сообщает The Sun.

Строки произведения были написаны на стене корпуса студенческого союза, что его представители сочли неуместным, пояснив, что Киплинг выступал «против расширения прав и свобод человека». Текст покрыли слоем побелки, поверх которого нанесли стихотворение «И все-таки я поднимусь» американской поэтессы Майи Энджелоу

По мнению сотрудницы союза Сары Хан, в «Если», опубликованном в 1910 году, Киплинг стремится узаконить присутствие Британской империи в Индии и дегуманизацию людей с другим цветом кожи.

Представитель университета заявил, что руководство вуза понимает причины, по которым студенты поступили именно так. В то же время он отметил важность союза для поддержания принципов инклюзивности, справедливости и расширения прав и свобод в учебном заведении. Он добавил, что руководство осознает ошибку, которую оно допустило, не узнав мнения студентов перед началом работ.