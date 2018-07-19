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Современное осветительное оборудование в 10 домах Савеловского позволило сэкономить более миллиона рублей с начала года
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Современное осветительное оборудование в 10 домах Савеловского позволило сэкономить более миллиона рублей с начала года 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
«Жилищник Савеловского района» произвел замену осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные, оснащенные датчиками присутствия, в 10 жилых домах. Экономия электроэнергии с начала года составила в рублевом эквиваленте более 1,2 млн Об этом рассказали на прошедшей 18 июля встрече главы управы Евгения Щербачева с населением.
— Планируется заключение энергосервисных контрактов в отношении жилых домов по адресам ул. Верхняя Масловка, д. 28, корп. 2 и ул. Мишина, д. 42, — пояснил представитель ГБУ «Жилищник Савеловского района».
На встрече рассказали, что замена осветительного оборудования до 2020 года будет проведена в 64 домах. (мю)
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