Ещё
В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска незаконно сделала пристрой, который вел с улицы прямиком в квартиру. Суд принял решение о демонтаже лестницы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртской Республике.
Женщина переоформила квартиру в нежилое помещение, подделав подписи жильцов, и установила входную группу.
Суд дал гражданке время на самостоятельный демонтаж, но женщина проигнорировала его. Поэтому пристрой, расположенный по адресу улица Холмогорова, 36, убирала подрядная организация под контролем приставов.
На женщину составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ. Ей также придется возместить все расходы за демонтаж.
ИА «Сусанин»: последние новости
Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск В сети появились фото c крестин принца Луи Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин признал несостоятельность общественной палаты города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России181
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии570
Путин допустил обострение ситуации на Украине248
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение