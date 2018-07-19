В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

Ижевск. Удмуртия . Жительница Ижевска незаконно сделала пристрой, который вел с улицы прямиком в квартиру. Суд принял решение о демонтаже лестницы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртской Республике.

Женщина переоформила квартиру в нежилое помещение, подделав подписи жильцов, и установила входную группу.

Суд дал гражданке время на самостоятельный демонтаж, но женщина проигнорировала его. Поэтому пристрой, расположенный по адресу улица Холмогорова, 36, убирала подрядная организация под контролем приставов.