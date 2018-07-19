Волонтеры собрали в Москве и области более тысячи мешков мусора за время ЧМ-2018

Москве и области волонтеры организации «Вода России» собрали 1 078 мешков мусора за время проведения ЧМ–2018.

В работе участвовали более 3 500 волонтеров. До конца сентября запланирована уборка еще 27 водных объектов в Московском регионе.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу привлёк в регионы страны более 5 млн болельщиков, из которых 3 млн — иностранные туристы.

России Дмитрий Кириллов. «На протяжении последних лет прослеживается тенденция на увеличение числа участников акции и текущий год не стал исключением. Несмотря на прошедший чемпионат мира и общую атмосферу праздника, люди не забыли о бережном отношении и нашей общей ответственности за сохранение водных ресурсов для будущих поколений» — заявил Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды