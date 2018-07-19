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Волонтеры собрали в Москве и области более тысячи мешков мусора за время ЧМ-2018
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Волонтеры собрали в Москве и области более тысячи мешков мусора за время ЧМ-2018 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В Москве и области волонтеры организации «Вода России» собрали 1 078 мешков мусора за время проведения ЧМ–2018.
В работе участвовали более 3 500 волонтеров. До конца сентября запланирована уборка еще 27 водных объектов в Московском регионе.
Напомним, что Чемпионат мира по футболу привлёк в регионы страны более 5 млн болельщиков, из которых 3 млн — иностранные туристы.
«На протяжении последних лет прослеживается тенденция на увеличение числа участников акции и текущий год не стал исключением. Несмотря на прошедший чемпионат мира и общую атмосферу праздника, люди не забыли о бережном отношении и нашей общей ответственности за сохранение водных ресурсов для будущих поколений» — заявил Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.
Участники акции вышли на уборки водоемов в Москве, Республике Татарстан, Ростовской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калининградской, Свердловской, Волгоградской и Самарской областях. Присоединиться к акции можно на официальном сайте акции сайте программы «Вода России».
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