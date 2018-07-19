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Пентагон не получал новых вводных по взаимодействию с Россией в Сирии после Хельсинки
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Пентагон не получал новых вводных по взаимодействию с Россией в Сирии после Хельсинки 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США еще не получало никаких новых распоряжений относительно потенциального сотрудничества с Вооруженными силами (ВС) России в Сирии после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Джозеф Вотел.
"Мне пока не передавались никакие новые указания в результате дискуссий, состоявшихся в Хельсинки", — сказал американский военачальник.
В сферу оперативной ответственности СЕНТКОМ входит прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.
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