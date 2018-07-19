Пентагон не получал новых вводных по взаимодействию с Россией в Сирии после Хельсинки

"Мне пока не передавались никакие новые указания в результате дискуссий, состоявшихся в Хельсинки", — сказал американский военачальник.

В сферу оперативной ответственности СЕНТКОМ входит прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.