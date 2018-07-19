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Алиханов вошёл в президентский совет по развитию физической культуры и спорта
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Алиханов вошёл в президентский совет по развитию физической культуры и спорта 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Глава Калининградской области Антон Алиханов в числе глав других регионов вошёл в президентский совет по развитию физической культуры и спорта. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно этому документу, сам он остаётся председателем совета. Его заместителями названы Ольга Голодец и помощник президента Игорь Левитин.
Ближайшее заседание совета пройдёт в пятницу, 20 июля, в Калининграде. На встрече будут присутствовать Путин, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и его игроки.
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