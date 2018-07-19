Сидоренко возглавил сборную Белоруссии по хоккею 

ТАСС, 19 июля. Андрей Сидоренко назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.
Контракт с 58-летним специалистом рассчитан на один год с возможностью продления.
В качестве тренера Сидоренко уже работал со сборной Белоруссии с 1994 по 1996 год. Также он возглавлял национальную команду Польши (2004-2005) и молодежную сборную Белоруссии (1995-1996). С 2017 года Сидоренко был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Дизель».
Сборная Белоруссии в 2018 году впервые в истории вылетела из элитного дивизиона. В следующем году белорусы сыграют в чемпионате мира в первом дивизионе, который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Астане. Соперниками сборной Белоруссии станут команды Казахстана, Венгрии, Южной Кореи, Литвы, Словении.