Сидоренко возглавил сборную Белоруссии по хоккею

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан на один год с возможностью продления.

В качестве тренера Сидоренко уже работал со сборной Белоруссии с 1994 по 1996 год. Также он возглавлял национальную команду Польши (2004-2005) и молодежную сборную Белоруссии (1995-1996). С 2017 года Сидоренко был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Дизель».