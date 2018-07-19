Ещё
Сидоренко возглавил сборную Белоруссии по хоккею
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сидоренко возглавил сборную Белоруссии по хоккею 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 19 июля. Андрей Сидоренко назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.
Контракт с 58-летним специалистом рассчитан на один год с возможностью продления.
В качестве тренера Сидоренко уже работал со сборной Белоруссии с 1994 по 1996 год. Также он возглавлял национальную команду Польши (2004-2005) и молодежную сборную Белоруссии (1995-1996). С 2017 года Сидоренко был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги «Дизель».
Сборная Белоруссии в 2018 году впервые в истории вылетела из элитного дивизиона. В следующем году белорусы сыграют в чемпионате мира в первом дивизионе, который пройдет с 29 апреля по 5 мая в Астане. Соперниками сборной Белоруссии станут команды Казахстана, Венгрии, Южной Кореи, Литвы, Словении.
ТАСС: последние новости
ОНК Москвы: иностранцам в центре временного содержания недоступен бесплатный стоматолог В Великобритании открывается авиасалон "Фарнборо-2018" Второй набор наблюдателей на выборы мэра Москвы начнется 30 июля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России214
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство57
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Казаки просят отменить пенсии589
Путин допустил обострение ситуации на Украине231
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение