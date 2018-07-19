Госдума облегчает обращение взыскания на денежные счета чиновников

Государственная дума приняла 19 июля во втором чтении антикоррупцонный президентский законопроект, которым, в частности, расширяется круг лиц, имеющих доступ к банковской тайне.

Предусматривается, что получать информацию по банковским счетам физлиц, а в некоторых случаях и юридических лиц, смогут руководители госкорпораций, публично-правовых компаний и государственных внебюджетных фондов, среди которых — Пенсионный фонд РФ , Фонд соцстрахования, Федеральный фонд обязательного медстрахования. Ранее такие сведения могли предоставляться лишь руководителям некоторых федеральных госорганов, председателю Центробанка и руководителям субъектов РФ . Речь идет о банковских счетах граждан, замещающих или претендующих на должность руководителя, замруководителя, члена правления в госкорпорации или внебюджетном фонде, главы государственного или муниципального учреждения и др. Также будет раскрываться информация о счетах их супругов и несовершеннолетних детей. Справки по операциям, банковским счетам и вкладам граждан будут предоставляться при проверках соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Будут контролироваться также и расходы лиц, недавно уволившихся с должностей, где они обязаны были отчитываться о своих тратах.

Законопроектом также вводится упрощенный порядок привлечения нарушителей антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности, за исключением увольнения в связи с утратой доверия. Упрощенный порядок можно будет применять в случае признания этими сотрудниками факта совершения правонарушения. Устанавливается единый срок давности для применения взысканий — не позднее трех лет со дня совершения правонарушения.

Устанавливается возможность обращения взыскания не только на незаконно приобретенное имущество, но и — при невозможности его изъятия в доход государства — на его денежный эквивалент. Это должно пресечь случаи реализации или порчи изымаемого имущества.

Кроме того, предполагается ввести новые исполнительные документы. К ним отнесут определения судьи о наложении ареста на имущество юрлица для обеспечения исполнения постановления о назначении наказания по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).