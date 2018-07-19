Дефицит бюджета США превысит $1 трлн в следующем году 

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что годовой дефицит бюджета почти на $100 млрд превысит прежние прогнозы в каждом из следующих трех лет. В результате дефицит федерального бюджета превысит $1 трлн в следующем финансовом году, пишет The Wall Street Journal.
Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
Изменения остались в значительной степени незамеченными, когда Белый дом представил обновленные оценки Конгрессу на прошлой неделе. Пересмотр прогноза отражает увеличение расходов федерального бюджета, согласованное ранее в этом году, и более высокие расходы на выплату процентов. Проект бюджета, обнародованный в феврале, предусматривал совокупный дефицит в размере $7,1 трлн за 10 лет. Теперь эта оценка повышена на $926 млрд до $8 трлн. Пересмотр прогноза подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается администрация Трампа в сокращении дефицита. Чиновники администрации говорили, что налоговая реформа стимулирует более сильный экономический рост, что позволит увеличить доходы бюджета в долгосрочной перспективе, компенсируя первоначальное снижение поступлений. Но последние прогнозы показывают, что дефицит растет, несмотря на то что администрация прогнозирует более сильный рост доходов федерального бюджета.
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