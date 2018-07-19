Количество коррупционных нарушений в КЧР с начала года сократилось на 8% 

ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура выявила более 4 тыс. коррупционных правонарушений в Карачаево-Черкесии (КЧР) в первом полугодии, это на 8% меньше, чем в том же периоде 2017 года, сообщил в четверг прокурор республики Александр Терещенко.
"За полгода выявлено более 4 тыс. коррупционных нарушений, отмечается снижение на 8%. Более 600 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Вместе с тем уровень распространенности коррупционных проявлений пока остается высоким, работа правоохранительных органов не в полной мере отвечает остроте ситуации", — сказал Терещенко на пресс-конференции.
Прокурор отметил, что коррупционные правонарушения, в частности, выявлялись при предоставлении государственных и муниципальных услуг, распределении бюджетных средств, выявлены также факты предоставления чиновниками недостоверных сведений в декларациях о доходах.
В первом полугодии в КЧР возбуждено 84 уголовных дела коррупционной направленности (в 2017 году — 111). Терещенко подчеркнул, «что работу по противодействию коррупции необходимо продолжать и повышать ее эффективность».
По данным прокурора, в отчетном периоде в целом в КЧР зарегистрировано 2115 преступлений, рост по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 2,1% и обусловлен активной работой, как со стороны правоохранительных органов, так и прокуратуры.