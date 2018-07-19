В Радищевском музее предлагают «Услышать голос „саратовской школы“…»

В эти минуты в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева проходит открытие выставки «Услышать голос „саратовской школы“…». Она объединила работы 36 участников из разных городов страны, по большей части из Саратова . В экспозиции около сотни картин.

Выставка посвящена 30-летию знаменитых хвалынских пленэров. Их организаторами и постоянными участниками были Павел Маскаев и Владимир Мошников. Их же считают лидерами творческой группы.

"Мы делаем выставку «Услышать голос „саратовской школы“, чтобы он стал достоянием каждого человека России », — рассказал Владимир Мошников.

Отправной идеей «хвалынцев» стала попытка восстановления утраченной «связи времён», возрождения местной художественной традиции. Со временем искусство В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, П. Уткина, К. Петрова-Водкина стало восприниматься как магистральная линия развития всего русского искусства, насильственно пресеченная в годы советской власти, но по-прежнему сохраняющая свою творческую продуктивность. Особое внимание в работах «хвалынцев» уделяется колористической выразительности композиции, цельности ее линейной организации и качественной проработке всей плоскости изобразительной поверхности.

Как и 30 лет назад художники предлагают зрителю попытаться услышать голос «саратовской школы», подразумевая, что сами они его уже услышали и осознали.