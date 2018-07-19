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В Радищевском музее предлагают «Услышать голос „саратовской школы“…»
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В Радищевском музее предлагают «Услышать голос „саратовской школы“…» 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В эти минуты в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева проходит открытие выставки «Услышать голос „саратовской школы“…». Она объединила работы 36 участников из разных городов страны, по большей части из Саратова. В экспозиции около сотни картин.
Выставка посвящена 30-летию знаменитых хвалынских пленэров. Их организаторами и постоянными участниками были Павел Маскаев и Владимир Мошников. Их же считают лидерами творческой группы.
"Мы делаем выставку «Услышать голос „саратовской школы“, чтобы он стал достоянием каждого человека России», — рассказал Владимир Мошников.
Отправной идеей «хвалынцев» стала попытка восстановления утраченной «связи времён», возрождения местной художественной традиции. Со временем искусство В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, П. Уткина, К. Петрова-Водкина стало восприниматься как магистральная линия развития всего русского искусства, насильственно пресеченная в годы советской власти, но по-прежнему сохраняющая свою творческую продуктивность. Особое внимание в работах «хвалынцев» уделяется колористической выразительности композиции, цельности ее линейной организации и качественной проработке всей плоскости изобразительной поверхности.
Как и 30 лет назад художники предлагают зрителю попытаться услышать голос «саратовской школы», подразумевая, что сами они его уже услышали и осознали.
"Мы имеем дело с нашими художниками, которые организовались стихийно. Не будь этой свободы, всё могло бы достаточно раньше. Художники успели переломить тенденцию, когда талантливые саратовцы уезжали, а теперь к нам приезжают… Я очень благодарна всем художникам за то что моё отношение к ним, его творчеству изменилось", — отметила куратор выставки Галина Беляева.
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