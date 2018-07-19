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Многодетная Барановская на отдыхе продемонстрировала отсутствие вкуса
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Многодетная Барановская на отдыхе продемонстрировала отсутствие вкуса 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Барановская редко пользуется косметикой в обычной жизни. На съемках ток-шоу с Александром Гордоном светская львица выглядит безукоризненно: идеальный макияж, укладка, наряд и аксессуары. Однако на отдыхе с детьми бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина предпочитает удобную одежду, которая не стесняет движения. После чемпионата мира по футболу, Юлия Барановская с сыновьями и дочкой посещала все матчи российской сборной, теледива позволила себе насладиться отдыхом на лазурном берегу.
Юлия Барановская не перестает радовать поклонников свежими снимками. Однако преданные почитатели светской львицы раскритиковали ее за безвкусный наряд. На фото телеведущая позирует в белой футболке, спортивных брюках и тапочках для бассейна. Пышные локоны Юлия собрала в хвост, зачесав волосы на затылке. По мнению фанатов, без косметики и в домашней одежде телеведущая стала похожа обычную домохозяйку.
Юлия Барановская предпочитает естественную красоту и старается не пользоваться косметикой (Фото: Instagram)
Телеведущая примерила спортивные брюки (Фото: Instagram)
«Это трико?!», «Безвкусица!», «Снимите это немедленно и про макияж не забудьте!», «Юлия на отдыхе, зачем ей косметика. Она просто отдыхает с детьми», «Красивая в любом образе», «Трико очень модное, на зависть», «Брючки хорошо сидят, но как-то не богемно», «Больше стиля», «Когда трое детей, тут не до косметики», «Идеальная женщина», «Красивая и ухоженная», — отметили поклонники.
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