Ещё
В Митине проведут бесплатный пленэр «Рисуем город будущего»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Митине проведут бесплатный пленэр «Рисуем город будущего» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Митино» приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс по живописи «Рисуем город будущего». Мероприятие пройдет в субботу, 21 июля, в рамках второй столичной акции «Московский пленэр». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов КЦ «Митино» Светлана Мухрина.
— Урок живописи пройдет на площадке перед Культурным центром «Митино» по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало пленэра в 12.00, — пояснила Светлана Мухрина. — Участники акции смогут научиться рисовать на мольберте.
Участие в пленэре бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 794-10-20.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Строгине стартует московский этап Евролиги по пляжному футболу Приглашаем на спортивный праздник в КЦ «Салют» В Северном Тушине пройдут соревнования по двоеборью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России180
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство40
Казаки просят отменить пенсии546
Путин допустил обострение ситуации на Украине221
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение