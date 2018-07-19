В Митине проведут бесплатный пленэр «Рисуем город будущего»

Культурный центр «Митино» приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс по живописи «Рисуем город будущего». Мероприятие пройдет в субботу, 21 июля, в рамках второй столичной акции «Московский пленэр». Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов КЦ «Митино» Светлана Мухрина.

— Урок живописи пройдет на площадке перед Культурным центром «Митино» по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало пленэра в 12.00, — пояснила Светлана Мухрина . — Участники акции смогут научиться рисовать на мольберте.

Участие в пленэре бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 794-10-20.