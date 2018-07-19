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Право увольнения из-за утраты доверия снизит риски бизнеса, считает эксперт
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Право увольнения из-за утраты доверия снизит риски бизнеса, считает эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Возможность увольнения в связи с утратой доверия является необходимым для бизнеса инструментом, поскольку риски для коммерческих компаний от недобросовестных действий работников гораздо выше, чем риски злоупотребления этим правом со стороны работодателей, заявил РИА Новости президент организации «Деловая Россия» Алексей Репик, объединяющей предпринимателей несырьевого сектора.
В Минтруде сообщили в четверг, что прорабатывают вопрос о возможном включении в Трудовой кодекс РФ нормы об увольнении организацией сотрудника в связи с утратой доверия. Эта норма призвана позволить увольнять работников за коррупционные и иные правонарушения. При этом в министерстве указали, что необходимо тщательно прописать процедуру, чтобы не допустить возможность увольнения с такой формулировкой для сведения счетов или иных неправомерных действий со стороны работодателя.
"Риск злоупотреблений (этой возможностью — ред.) меньше, чем риск, связанный с опасными действиями отдельных сотрудников в отдельных компаниях, которые могут существенным образом и снижать акционерную стоимость данных компаний, и приводить к негативным налоговым последствиям. Риски в данном случае слишком высоки, и поэтому этот запрос нами поддерживается", — сказал Репик.
При этом он поддержал намерение Минтруда тщательно прописать процедуру, чтобы увольнение по такой статье могло быть только обоснованным. «Потому что самодурства в бизнесе у нас пока еще хватает», — отметил глава «Деловой России».
Репик напомнил, что в отношении госслужащих такая норма уже действует.
"Если президент РФ принимает решение освободить от должности в связи с утратой доверия, например, губернатора, главу субъекта, это вызвано тем, что он пытается изменить ситуацию к лучшему и видит какие-то угрозы для конкретных процессов. Ровно то же самое, если предприниматели видят случаи коррупции, нарушения комплаенса, случаи вреда, наносимого бизнесу или нашему потребителю. Потому что для нас, для всех предпринимателей важно не обмануть ожидания потребителя", — сказал президент организации.
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