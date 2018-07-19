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В Сабетте тоже лето. Период ледокольных проводок закончился
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В Сабетте тоже лето. Период ледокольных проводок закончился 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В акватории морского порта Сабетта и на подходах к нему с 20 июля объявлено об окончании периода ледокольных проводок и отменены ранее введенные ограничения по условиям ледового плавания. Это связано с отсутствием льда и с учетом прогноза по ледовой обстановке.
Соответствующее распоряжение, подписанное и.о. капитана порта Сабетта Борисом Горбушиным, опубликовано на сайте администрации морских портов Западной Арктики. В документе также говорится, что из-за отдельно плавающих льдин судам необходимо соблюдать осторожность при движении на акватории порта и на подходах к нему.
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