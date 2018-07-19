Жители столицы смогут узнать о Новой Москве

Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин посетил презентацию книги о Троицком и Новомосковском административных округах. Встреча состоялась 18 июля в парке «Зарядье».

— Это издание отличается большим количеством интересных исторических фактов, необычным дизайном и красочными иллюстрациями, — рассказал Владимир Жидкин.

Он отметил, что ТиНАО представляет собой один из крупнейших проектов в мире. Их развитие обязательно должно остаться в истории страны, сообщили на официальном сайте газеты «Новые округа».

Добавим, что в следующем году планируют выпуск нового издания, которое будет посвящено ТиНАО.