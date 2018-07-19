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Жители столицы смогут узнать о Новой Москве
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Жители столицы смогут узнать о Новой Москве 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Мария Иванова
Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин посетил презентацию книги о Троицком и Новомосковском административных округах. Встреча состоялась 18 июля в парке «Зарядье».
— Это издание отличается большим количеством интересных исторических фактов, необычным дизайном и красочными иллюстрациями, — рассказал Владимир Жидкин.
Он отметил, что ТиНАО представляет собой один из крупнейших проектов в мире. Их развитие обязательно должно остаться в истории страны, сообщили на официальном сайте газеты «Новые округа».
Добавим, что в следующем году планируют выпуск нового издания, которое будет посвящено ТиНАО.
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