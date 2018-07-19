Казахский бешбармак и турецкое мороженое предложат посетителям фестиваля «Кухни мира» в ТиНАО

Фестиваль «Кухни мира» пройдет на территории оптово-розничного продовольственного центра «Фуд Сити» 20 июля 2018 г. с 10:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«20 июля 2018 г. на территории крупнейшего продовольственного агрокластера в Европе «Фуд Сити» при поддержке международной высокотехнологичной, постоянной-действующей площадки Interprod EXPO пройдет масштабное праздничное мероприятие — фестиваль «Кухни мира», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на фестивале будут представлены более трех десятков национальных кухонь и региональных представителей: настоящий казахский бешбармак и баурсаки, вьетнамские супы, осетинские пироги, якутская строганина, израильский хумус, индийские самосы, турецкое мороженое и множество других разнообразных блюд.

В программе мероприятия пройдут выступления традиционных танцевальных и вокальных ансамблей, дегустации и церемония награждения победителей конкурсов, посвященных ЧМ-2018, которые проходили в социальных сетях «Фуд Сити». Вход на фестиваль свободный.