Во время ЧМ-2018 Волгоград посетило более 200 тыс. болельщиков

«Жители многих стран мира познакомились с Волгоградской областью, что привело к оживлению региональной экономики, прежде всего сферы услуг, и объективно приведет к росту поступлений налогов во все уровни бюджетов. В этой связи необходимо провести анализ и принять дополнительные решения по дальнейшему развитию таких сфер, как туризм и международная деятельность», — цитирует Бочарова Novostivolgograda.ru.

Губернатор добавил, что четыре игры группового этапа ЧМ на «Волгоград Арене» посмотрели в общей сложности 160 тыс. зрителей, а в фан-зоне побывало свыше 600 тыс. посетителей.