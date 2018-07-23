Во время ЧМ-2018 Волгоград посетило более 200 тыс. болельщиков 

В ходе чемпионата мира по футболу — 2018 Волгоград, по предварительным данным, посетило более 200 тыс. российских и иностранных болельщиков, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках совещания.
«Жители многих стран мира познакомились с Волгоградской областью, что привело к оживлению региональной экономики, прежде всего сферы услуг, и объективно приведет к росту поступлений налогов во все уровни бюджетов. В этой связи необходимо провести анализ и принять дополнительные решения по дальнейшему развитию таких сфер, как туризм и международная деятельность», — цитирует Бочарова Novostivolgograda.ru.
Губернатор добавил, что четыре игры группового этапа ЧМ на «Волгоград Арене» посмотрели в общей сложности 160 тыс. зрителей, а в фан-зоне побывало свыше 600 тыс. посетителей.