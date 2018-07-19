В Волгограде после ЧМ-2018 сохранится аэроэкспресс

Поезда Приволжской железной дороги РЖД в дни чемпионата мира по футболу доставили на футбольные матчи без малого 73 тысячи болельщиков, сообщил начальник службы пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Привжд Сергей Денисенко

Проследовал 41 дополнительный поезд: из Волгограда уехало 18, а 23 прибыло в город, принявший четыре матча мундиаля. В сообщении с Москвой было 34 дополнительных состава, три между Ростовом и Волгоградом.

«Эти четыре дня прошли для нас без запятых и инцидентов, которые отразились бы на имидже РФ . В поездке некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь, но не по серьезным поводам: кто-то перепил «Пепси-колы» и сахар поднялся, кто-то перебрал с алкоголем. К врачам обратились 16 человек», — рассказал Денисенко.

В Волгограде пригородными поездами в дни ЧМ перевезено 58 тысяч человек. При этом 51 тыс. пассажиров проехали по новому маршруту между между ж/д вокзалом и новой станцией «Гумрак», которая выходит к волгоградскому аэропорту.

На вопрос «ФедералПресс» о том, сохранится ли это сообщение, введенное весной текущего года, Денисенко пояснил, что эта практика будет только развиваться. Сейчас по соглашению с областной администрацией (рейсы датируются из бюджета, но размер этой субсидии в РЖД не разглашают — прим. «ФедералПресс») курсируют 8 электропоездов, однако уже в 2019 их число вырастет до 22. Сперва будет открыто дополнительное сообщение с городом Волжский.