В Волгограде после ЧМ-2018 сохранится аэроэкспресс 

Поезда Приволжской железной дороги РЖД в дни чемпионата мира по футболу доставили на футбольные матчи без малого 73 тысячи болельщиков, сообщил начальник службы пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Привжд Сергей Денисенко.
Проследовал 41 дополнительный поезд: из Волгограда уехало 18, а 23 прибыло в город, принявший четыре матча мундиаля. В сообщении с Москвой было 34 дополнительных состава, три между Ростовом и Волгоградом.
«Эти четыре дня прошли для нас без запятых и инцидентов, которые отразились бы на имидже РФ. В поездке некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь, но не по серьезным поводам: кто-то перепил «Пепси-колы» и сахар поднялся, кто-то перебрал с алкоголем. К врачам обратились 16 человек», — рассказал Денисенко.
В Волгограде пригородными поездами в дни ЧМ перевезено 58 тысяч человек. При этом 51 тыс. пассажиров проехали по новому маршруту между между ж/д вокзалом и новой станцией «Гумрак», которая выходит к волгоградскому аэропорту.
На вопрос «ФедералПресс» о том, сохранится ли это сообщение, введенное весной текущего года, Денисенко пояснил, что эта практика будет только развиваться. Сейчас по соглашению с областной администрацией (рейсы датируются из бюджета, но размер этой субсидии в РЖД не разглашают — прим. «ФедералПресс») курсируют 8 электропоездов, однако уже в 2019 их число вырастет до 22. Сперва будет открыто дополнительное сообщение с городом Волжский.
Сергей Денисенко также напомнил, что по окончании строительства нового терминала в аэропорту, старое здание будет реконструировано в автовокзал. С такой идеей еще несколько лет назад выступил губернатор региона Андрей Бочаров. «Новый пригородный автовокзал поможет увязать авиа— и междугородние автоперевозки. Он может стать частью современного мультимодального транспортно-пересадочного узла», — подытожил Сергей Денисенко.