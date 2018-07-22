Фестиваль живой музыки пройдет в Волгограде 22 июля после футбольного матча

Концерты на открытых площадках в районе стадиона пользовались большой популярностью у волгоградцев и гостей города в дни проведения ЧМ-2018 и предшествовавших ему тестовых поединков. Добрую традицию решено продолжить, сообщили в мэрии.

Перед началом воскресной футбольной встречи, с 17:30 до 18:45, рядом с " Волгоград Ареной" вновь будет играть муниципальный духовой оркестр. В репертуар музыкантов помимо классических произведений войдут и русские народные мелодии, которые пользовались особым спросом у зарубежных гостей мундиаля.

Сразу после окончания матча «Ротор» — «Луч» всех желающих приглашают на фестиваль живой музыки «РОК time». Он состоится в парке напротив стадиона.

На фестивале выступят выпускники первой и единственной в Волгограде школы рока «High Road» — Елена Попова и Александр Меркер, Анна Шеремет (электроскрипка) и новый проект Школы рока HR Принц Арс, группа ПЛАСТИК и другие популярные волгоградские исполнители. Начало в 19.30.

Кроме того, отмечают в городской администрации, открытые концерты будут проходить до конца лета каждые субботу и воскресенье в амфитеатре Мемориального парка.