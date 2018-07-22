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Фестиваль живой музыки пройдет в Волгограде 22 июля после футбольного матча
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Фестиваль живой музыки пройдет в Волгограде 22 июля после футбольного матча 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Концерты на открытых площадках в районе стадиона пользовались большой популярностью у волгоградцев и гостей города в дни проведения ЧМ-2018 и предшествовавших ему тестовых поединков. Добрую традицию решено продолжить, сообщили в мэрии.
Перед началом воскресной футбольной встречи, с 17:30 до 18:45, рядом с "Волгоград Ареной" вновь будет играть муниципальный духовой оркестр. В репертуар музыкантов помимо классических произведений войдут и русские народные мелодии, которые пользовались особым спросом у зарубежных гостей мундиаля.
Сразу после окончания матча «Ротор» — «Луч» всех желающих приглашают на фестиваль живой музыки «РОК time». Он состоится в парке напротив стадиона.
На фестивале выступят выпускники первой и единственной в Волгограде школы рока «High Road» — Елена Попова и Александр Меркер, Анна Шеремет (электроскрипка) и новый проект Школы рока HR Принц Арс, группа ПЛАСТИК и другие популярные волгоградские исполнители. Начало в 19.30.
Кроме того, отмечают в городской администрации, открытые концерты будут проходить до конца лета каждые субботу и воскресенье в амфитеатре Мемориального парка.
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