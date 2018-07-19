Как в Windows 10 скрыть иконки на Рабочем столе от посторонних глаз 

Прятать иконки интренет-закладок и приложений наиболее актуально в офисе. Хорошим решением для этого станет бесплатная утилита AutoHideDesktopIcons.
Запустите программу, которая сразу же активируется и по умолчанию скрывает все иконки Рабочего стола, если мышь не перемещается более пяти секунд. В окне программы можно изменить промежуток времени и другие параметры, что позволит программе автоматически загружаться при каждом запуске Windows.
Кроме того, можно выбрать предустановку, согласно которой иконки остаются скрытыми даже при повторном перемещении мыши.
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