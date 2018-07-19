Ещё
Как в Windows 10 скрыть иконки на Рабочем столе от посторонних глаз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как в Windows 10 скрыть иконки на Рабочем столе от посторонних глаз 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Прятать иконки интренет-закладок и приложений наиболее актуально в офисе. Хорошим решением для этого станет бесплатная утилита AutoHideDesktopIcons.
Запустите программу, которая сразу же активируется и по умолчанию скрывает все иконки Рабочего стола, если мышь не перемещается более пяти секунд. В окне программы можно изменить промежуток времени и другие параметры, что позволит программе автоматически загружаться при каждом запуске Windows.
Кроме того, можно выбрать предустановку, согласно которой иконки остаются скрытыми даже при повторном перемещении мыши.
Читайте также: Как в Windows 10 использовать виртуальные Рабочие столы
Исчез рабочий стол Windows — что делать? Фото: компании-производители
Chip.ru: последние новости
Hisense после покупки Gorenje намерена увеличить оборот в 2 раза Новые процессоры Ryzen: AMD обходит Intel IBM использует суперкомпьютер, чтобы управлять сотрудниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России215
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство59
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона18
Казаки просят отменить пенсии590
Путин допустил обострение ситуации на Украине232
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение