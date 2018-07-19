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Президент подписал закон об ускорении газификации регионов России
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Президент подписал закон об ускорении газификации регионов России 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Закон определяет полномочия местных властей по организации газоснабжения. В частности, они должны будут через полгода, когда документ вступит в силу, начать согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения. Муниципальные власти займутся теми же вопросами, когда речь идет о селах и территориях между ними.
В новой редакции закона при определении уровня газификации будут учитывать подключение новых потребителей, а не только факт перевода потребителей на газ. В свою очередь, правительство получает право устанавливать порядок разработки, утверждения и претворения в жизнь схем расположения объектов газоснабжения наряду с региональными программами газификации.
О том, как проходит программа газификации регионов в России, читайте в материале «РГ».
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