Президент подписал закон об ускорении газификации регионов России

Закон определяет полномочия местных властей по организации газоснабжения. В частности, они должны будут через полгода, когда документ вступит в силу, начать согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения. Муниципальные власти займутся теми же вопросами, когда речь идет о селах и территориях между ними.

В новой редакции закона при определении уровня газификации будут учитывать подключение новых потребителей, а не только факт перевода потребителей на газ. В свою очередь, правительство получает право устанавливать порядок разработки, утверждения и претворения в жизнь схем расположения объектов газоснабжения наряду с региональными программами газификации.