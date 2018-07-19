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Юнармейцами в России стали уже более 250 тысяч юношей и девушек
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Юнармейцами в России стали уже более 250 тысяч юношей и девушек 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
«Дети нашли себя, они востребованы. Юные патриоты активны, уже успели поучаствовать в экспедициях, Вахтах памяти, поддерживают ветеранов и так далее», — цитирует его слова федеральный портал «Российское образование». Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ при поддержке президента России. Его цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. 25 апреля между московским Музеем Победы и «Юнармией» было подписано соглашение о взаимодействии. Предполагается, что в Музее Победы будет расположена штаб-квартира «Юнармии», а музей будет делиться с юноармейским движением всем накопленным потенциалом и опытом.
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