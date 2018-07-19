По невнимательности вологжанка увеличила плату за свет в 250 раз

Жительница Вологодского района при передаче показаний указала пять цифр вместо четырех. Лишний ноль увеличил сумму к оплате с 300 рублей до 75 тыс. Ошибку заметили.

Отследить такие ошибки на этапе выставления счетов сложно, поэтому энергетики рекомендуют жителям области точно записывать цифры с прибора учета и быть внимательными при передаче показаний.

«Показания электросчетчика — это цифры, которые вы видите на своём приборе учета. Учитывается только целая часть кВт.ч., доли передавать не надо. На счетчике доли отделяются рамкой, цветом, запятой или точкой на электронных приборах учета», — пояснила начальник отдела по работе с населением ОЭД «Энергосбыт» «Вологдаэнерго» Ирина Севастьянова.

Напомним, что показания электросчетчиков у жителей многоквартирных домов принимаются с 23 по 25 число, а у владельцев индивидуальных домов в любой день месяца по 25 число включительно. Информация о том, как передать показания счетчиков, располагается на каждой квитанции.