Сезон аренды самокатов в столице может продлиться до ноября

Генеральный директор компании «Делимобиль», являющейся оператором сервиса «Делисамокат», Леонид Сысоев сообщил, что сезон работы сервиса проката самокатов в этом году может продлиться до ноября, передает Агентство «Москва»

«Заканчиваем 31 октября. Можем закрыть сезон даже раньше, если погода будет очевидно плохая», — заявил Леонид Сысоев, добавив, что ездить на электросамокате в зимний период небезопасно.