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Сезон аренды самокатов в столице может продлиться до ноября
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Сезон аренды самокатов в столице может продлиться до ноября 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Генеральный директор компании «Делимобиль», являющейся оператором сервиса «Делисамокат», Леонид Сысоев сообщил, что сезон работы сервиса проката самокатов в этом году может продлиться до ноября, передает Агентство «Москва».
«Заканчиваем 31 октября. Можем закрыть сезон даже раньше, если погода будет очевидно плохая», — заявил Леонид Сысоев, добавив, что ездить на электросамокате в зимний период небезопасно.
Напомним, сервис «Делисамокат» увеличил количество самокатов до 2 650 единиц. Арендовать транспорт можно возле станции метро «Новые Черемушки». Уже в первые дни работы сервиса он показал свою востребованность — самокаты разбирают в аренду и полки проката практически пустые. Согласно карте, в Москве появились 25 стоянок «Делисамоката», включая район Черемушки. Для использования проката электросамокатов, необходимо зарегистрироваться на сайте delisamokat.ru или в мобильном приложении.
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