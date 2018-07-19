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«Лестер» заплатил десять миллионов фунтов за третьего вратаря «Ливерпуля»
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«Лестер» заплатил десять миллионов фунтов за третьего вратаря «Ливерпуля» 

Советский спорт 37 минут назад
Фото: Soccer News
Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд продолжит карьеру в «Лестере», сообщает Sky Sports. Клубы согласовали трансфер 25-летнего валлийца за десять миллионов фунтов.
Уорд принадлежал «Ливерпулю» с 2012 года, но сыграл за «красных» лишь в трех матчах.
Трижды он уходил в аренду в «Моркэмб», «Абердин» и «Хаддерсфилд», с которым вышел из чемпионшипа в премьер-лигу. В составе сборной Уэльса на счету Уорда четыре матча.
Напомним, накануне стало известно о том, что «Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере голкипера Алиссона за 66,8 миллиона фунтов, что сделает бразильца самым дорогим вратарем в истории футбола.
Также в клубе остаются немец Лорис Кариус и бельгиец Симон Миньоле.
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