«Лестер» заплатил десять миллионов фунтов за третьего вратаря «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Дэнни Уорд продолжит карьеру в «Лестере», сообщает Sky Sports. Клубы согласовали трансфер 25-летнего валлийца за десять миллионов фунтов.

Уорд принадлежал «Ливерпулю» с 2012 года, но сыграл за «красных» лишь в трех матчах.

Трижды он уходил в аренду в «Моркэмб», «Абердин» и «Хаддерсфилд», с которым вышел из чемпионшипа в премьер-лигу. В составе сборной Уэльса на счету Уорда четыре матча.

Напомним, накануне стало известно о том, что «Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере голкипера Алиссона за 66,8 миллиона фунтов, что сделает бразильца самым дорогим вратарем в истории футбола.