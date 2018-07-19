В Великобритании ввели «тихий час» в магазинах для покупателей-аутистов

Сеть британских супермаркетов решила ввести в трети своих торговых точек «тихий час» для покупателей с расстройствами аутического спектра, которым неприятны громкие звуки и яркий свет в обычное время работы магазина, сообщает Би-би-си.

С 9 до 10 утра в субботу в 145 магазинах начнут приглушать свет, выключат бодрую музыку и по возможности перестанут использовать громкоговорители.

Также ограничено будет использование покупателями тележек и корзинок на колесиках. Эксперимент работы по такой схеме проводился с начала года в трех магазинах, и покупатели одобрили его.

В британской благотворительной организации «Национальное общество аутистов» одобрили эту инициативу, напомнив, что в стране проживают около 700 тыс. человек с различными расстройствами аутического спектра.

Отмечается, что «тихий час» поможет не только взрослым с расстройствами, но и родителям, чьи дети не переносят громкие звуки и яркий свет.

Опрошенные СМИ люди с такими расстройствами отметили, что к акции следует присоединиться другим магазинам, а одного часа в неделю — недостаточно.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ