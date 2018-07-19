Ещё
В Великобритании ввели «тихий час» в магазинах для покупателей-аутистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании ввели «тихий час» в магазинах для покупателей-аутистов 

Мир24 1 час назад
Сеть британских супермаркетов решила ввести в трети своих торговых точек «тихий час» для покупателей с расстройствами аутического спектра, которым неприятны громкие звуки и яркий свет в обычное время работы магазина, сообщает Би-би-си.
С 9 до 10 утра в субботу в 145 магазинах начнут приглушать свет, выключат бодрую музыку и по возможности перестанут использовать громкоговорители.
Также ограничено будет использование покупателями тележек и корзинок на колесиках. Эксперимент работы по такой схеме проводился с начала года в трех магазинах, и покупатели одобрили его.
В британской благотворительной организации «Национальное общество аутистов» одобрили эту инициативу, напомнив, что в стране проживают около 700 тыс. человек с различными расстройствами аутического спектра.
Отмечается, что «тихий час» поможет не только взрослым с расстройствами, но и родителям, чьи дети не переносят громкие звуки и яркий свет.
Опрошенные СМИ люди с такими расстройствами отметили, что к акции следует присоединиться другим магазинам, а одного часа в неделю — недостаточно.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Мусорный курорт: Доминикана превращается в свалку Две сотни обманутых нигерийцев в России не могут вылететь на родину Квакающее море: агрессивные лягушки атаковали Воронеж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России181
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона17
Казаки просят отменить пенсии570
Путин допустил обострение ситуации на Украине248
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение