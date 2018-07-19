«Сотрудники» ЖКС исчезли вместе с дореволюционными воротами дома 

Неизвестные в форме ЖКС сняли дореволюционные ворота из дома на Кирилловской улице в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщили «Невские Новости».
Кованые створки в жилом доме унесли якобы сотрудники жилкомсервиса. Однако в управляющей компании никакой информации о воротах нет. По словам сотрудников, в ближайшее время их только собирались отремонтировать.
Местные жители также рассказали, что не давали согласия на демонтаж створок. Правоохранительные органы начали расследования и поиски дореволюционного культурного наследия.
Памятник «Дворнику Дяди Вити» демонтировали в Канске. Достопримечательность снесли после того, как город оказался в списке 10 самых замусоренных мест.