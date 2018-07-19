Ещё
«Сотрудники» ЖКС исчезли вместе с дореволюционными воротами дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сотрудники» ЖКС исчезли вместе с дореволюционными воротами дома 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Неизвестные в форме ЖКС сняли дореволюционные ворота из дома на Кирилловской улице в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщили «Невские Новости».
Кованые створки в жилом доме унесли якобы сотрудники жилкомсервиса. Однако в управляющей компании никакой информации о воротах нет. По словам сотрудников, в ближайшее время их только собирались отремонтировать.
Местные жители также рассказали, что не давали согласия на демонтаж створок. Правоохранительные органы начали расследования и поиски дореволюционного культурного наследия.
Памятник «Дворнику Дяди Вити» демонтировали в Канске. Достопримечательность снесли после того, как город оказался в списке 10 самых замусоренных мест.
360tv.ru: последние новости
Хакеры подловили россиян на подарочных картах Дочь Малинина получила от отца подарок стоимостью около 400 тысяч рублей Смерть 25‐летнего фигуриста Тена увела Авербуха за грань
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня8
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство329
Путин объявил об изменении внешней политики России
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
Хуситы обратились к России за помощью35
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение