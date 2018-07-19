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В МФЦ Дагестана можно подать заявку на конкурс кадров «Мой Дагестан»
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В МФЦ Дагестана можно подать заявку на конкурс кадров «Мой Дагестан» 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Гражданам будут выделены компьютеры с наличием сети интернет для того, чтобы они могли беспрепятственно подать заявку в конкурс кадров.
«Администраторы центра обязательно покажут тем, кому необходима помощь, как пользоваться порталом Госуслуги», — сообщил представитель пресс-службы МФЦ РД.
По условиям конкурса, заявка, высланная посредством планшета или мобильного телефона, не будет принята. Для того чтобы оперативно пройти регистрацию, необходимо заранее собрать пакет документов.
Фото: википедиа
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