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Перед судом предстанут 13 человек за незаконные банковские операции на 24 млрд рублей
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Перед судом предстанут 13 человек за незаконные банковские операции на 24 млрд рублей 

Банки.ру 2 часа назад
Тринадцать жителей Москвы, Чечни и Дагестана предстанут перед судом по обвинению в совершении незаконных банковских операций на 24 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.
С 2014 по 2016 год соучастники незаконно обналичивали и инкассировали денежные средства. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных им организаций было перечислено более 24 млрд рулей. Используя эти денежные средства, злоумышленникам удалось получить доход свыше 242 млн рублей.
Продолжается расследование в отношении других неустановленных соучастников преступления.
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