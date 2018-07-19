Перед судом предстанут 13 человек за незаконные банковские операции на 24 млрд рублей

Чечни и Тринадцать жителей Москвы Дагестана предстанут перед судом по обвинению в совершении незаконных банковских операций на 24 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

С 2014 по 2016 год соучастники незаконно обналичивали и инкассировали денежные средства. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных им организаций было перечислено более 24 млрд рулей. Используя эти денежные средства, злоумышленникам удалось получить доход свыше 242 млн рублей.

Продолжается расследование в отношении других неустановленных соучастников преступления.