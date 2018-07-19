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Власти Подмосковья рассказали о развитии фермерства
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Власти Подмосковья рассказали о развитии фермерства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Внебюджетные инвестиции в программу «Подмосковный фермер» превысили миллиард рублей, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 19 июля.
В материале на сайте регионального правительства уточняется, что в рамках программы фермер получает торговое место с минимальной арендной платой, в которую входит только содержание помещения, его уборка, электричество и коммунальные услуги.
«Это уникальная возможность для малых и средних производителей организовать собственное круглогодичное торговое место по максимально низкой цене. Здесь они не зависят от объемов поставок и других условий, которые диктуют производителю свои условия, а ориентируются только на спрос», — сказал Посаженников.
Среди других преимуществ, по его словам, возможность торговать в своем муниципалитете, и не тратить время и ресурсы на сложную логистику. Министр подчеркнул, что программ реализуется исключительно за счет внебюджетных инвестиций. В среднем в строительство одного объекта вкладывается порядка 8,5 миллиона рублей, уточнил он.
Посаженников подчеркнул, что сегодня жители области знают и ценят бренд «Подмосковный фермер». Он также выразил уверенность, что продукцию региональных фермеров любят и москвичи.
Ранее сообщалось, что в июле на территории области пройдут более двухсот ярмарок.
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