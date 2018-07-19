Власти Подмосковья рассказали о развитии фермерства

В материале на сайте регионального правительства уточняется, что в рамках программы фермер получает торговое место с минимальной арендной платой, в которую входит только содержание помещения, его уборка, электричество и коммунальные услуги.

«Это уникальная возможность для малых и средних производителей организовать собственное круглогодичное торговое место по максимально низкой цене. Здесь они не зависят от объемов поставок и других условий, которые диктуют производителю свои условия, а ориентируются только на спрос», — сказал Посаженников.

Среди других преимуществ, по его словам, возможность торговать в своем муниципалитете, и не тратить время и ресурсы на сложную логистику. Министр подчеркнул, что программ реализуется исключительно за счет внебюджетных инвестиций. В среднем в строительство одного объекта вкладывается порядка 8,5 миллиона рублей, уточнил он.

Посаженников подчеркнул, что сегодня жители области знают и ценят бренд «Подмосковный фермер». Он также выразил уверенность, что продукцию региональных фермеров любят и москвичи.

Ранее сообщалось, что в июле на территории области пройдут более двухсот ярмарок.