Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Компании Danone, «Галактика», Московский завод плавленых сыров «Карат» заявили о своем участии в тестовом эксперименте по маркировке готовой молочной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который назначен единым оператором маркировки в РФ.

"Компании Danone, «Галактика» и «Карат» заявили о готовности предоставить свои производственные площадки для проведения тестовых экспериментов", — говорится в сообщении.

По информации ЦРПТ, для маркировки молочных продуктов будет использоваться цифровой код Data Matrix, который будет наноситься на упаковку и прослеживаться по всей цепочке товарооборота. «Эксперимент позволит протестировать нанесение кода на упаковку, оценить влияние на бизнес-процессы, оптимизировать затраты на внедрение маркировки и прослеживаемости для отрасли», — отмечают в организации.