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Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции
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Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Компании Danone, «Галактика», Московский завод плавленых сыров «Карат» заявили о своем участии в тестовом эксперименте по маркировке готовой молочной продукции. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который назначен единым оператором маркировки в РФ.
"Компании Danone, «Галактика» и «Карат» заявили о готовности предоставить свои производственные площадки для проведения тестовых экспериментов", — говорится в сообщении.
По информации ЦРПТ, для маркировки молочных продуктов будет использоваться цифровой код Data Matrix, который будет наноситься на упаковку и прослеживаться по всей цепочке товарооборота. «Эксперимент позволит протестировать нанесение кода на упаковку, оценить влияние на бизнес-процессы, оптимизировать затраты на внедрение маркировки и прослеживаемости для отрасли», — отмечают в организации.
В феврале 2018 года бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предложил протестировать систему маркировки молочной продукции по аналогии с уже действующей системой маркировки лекарств, которая была запущена с 2017 года. По специальным идентификационным знакам на лекарствах любой покупатель сможет при помощи своего смартфона или сканера в самой аптеке проверить легальность препарата.
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