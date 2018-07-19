Китай начинает девятую арктическую экспедицию

Шанхай , 19 июля / Синьхуа / — Участники девятой китайской арктической научной экспедиции в пятницу на борту исследовательского судна «Сюэлун» отправятся из Шанхая к Северному полюсу. Об этом стало известно на пресс-конференции Китайского центра полярных исследований.

Как сообщил заместитель начальника Канцелярии по делам полярных экспедиций Ся Лиминь, по плану, «Сюэлун» за время экспедиции преодолеет более 12,3 тыс. морских миль и вернется в порт Шанхая в третьей декаде сентября.

В ходе экспедиции ее участникам предстоит провести обследование в Беринговом море, Чукотском море, Северном Ледовитом океане и других важных для китайской арктической экспедиции районах, а также изучить особенности гидрологических процессов, метеорологических условий, морской геологии, геофизики, морских организмов и экологии, химии моря и других факторов окружающей среды.

Помимо этого, ученые исследуют экологию и рыбные ресурсы, а также новые загрязнители окружающей среды в полярных широтах; изучат изменения окружающей среды на Северном полюсе и проведут обследование Арктического центрального фарватера с учетом ситуации с ледниками. -0-