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Китай начинает девятую арктическую экспедицию
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Китай начинает девятую арктическую экспедицию 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Шанхай, 19 июля /Синьхуа/ — Участники девятой китайской арктической научной экспедиции в пятницу на борту исследовательского судна «Сюэлун» отправятся из Шанхая к Северному полюсу. Об этом стало известно на пресс-конференции Китайского центра полярных исследований.
Как сообщил заместитель начальника Канцелярии по делам полярных экспедиций Ся Лиминь, по плану, «Сюэлун» за время экспедиции преодолеет более 12,3 тыс. морских миль и вернется в порт Шанхая в третьей декаде сентября.
В ходе экспедиции ее участникам предстоит провести обследование в Беринговом море, Чукотском море, Северном Ледовитом океане и других важных для китайской арктической экспедиции районах, а также изучить особенности гидрологических процессов, метеорологических условий, морской геологии, геофизики, морских организмов и экологии, химии моря и других факторов окружающей среды.
Помимо этого, ученые исследуют экологию и рыбные ресурсы, а также новые загрязнители окружающей среды в полярных широтах; изучат изменения окружающей среды на Северном полюсе и проведут обследование Арктического центрального фарватера с учетом ситуации с ледниками. -0-
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