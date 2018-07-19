Международные резервы РФ за неделю выросли на $700 млн 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 13 июля составили $460,3 млрд, что на $700 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Как отметил регулятор, увеличение резервов на 0,2% произошло в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила.
Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.