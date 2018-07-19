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В Челябинске запустили первый вагон метро
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В Челябинске запустили первый вагон метро 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Необычную кабинку, стилизованную под вагон метрополитена запустили на колесе обозрения 360° КРК «Мегаполис». Это метро не унесёт вас вглубь подземных тоннелей, а, напротив, поднимет на высоту птичьего полета и позволит увидеть любимый город под новым углом.
Опробовать новинку и прокатиться с ветерком можно уже сейчас. Чтобы стать пассажиром нужно как и в настоящем метро пройти через турникет и выйти на платформу в ожидании заветной кабинки. Вас обязательно встретят доброжелательные контролеры и проводят до вагона.
Первые гости уже успели прокатиться и оценить кабинку-вагон по достоинству. Многие отмечают неординарность проекта и планируют посетить аттракцион всей семьей.
Кстати, кабинка, стилизованная под вагон метрополитена, — не первый сюрприз для горожан от колеса обозрения 360°. В мае была презентована литературная кабинка, посвященная творчеству советского поэта Владимира Маяковского. Оба проекта осуществлены в рамках брендинга колеса обозрения 360°. КРК «Мегаполис». В скором времени гостей ждут другие тематические кабинки, идеи которых авторы проекта пока держат в секрете.
На сегодняшний день Колесо обозрения 360° около КРК «Мегаполис» является вторым по высоте в России — она составляет 73 метра. За счет своей современной конструкции и отапливаемых кабинок, аттракцион работает круглый год.
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