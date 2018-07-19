В Волгограде по улице Штеменко открылся новый офис ИВЦ

По данным помощника депутата областной думы, члена комитета по ЖКХ Николая Лукьяненко , за счет модернизации системы абонентских участков повышается не только пропускная способность, но и качество обслуживания жителей Волгограда

«Самое главное преимущество ИВЦ в том, что он обеспечивает прозрачность перечислений за услуги ЖКХ. Каждый рубль от населения должен идти по назначению», — сказал Николай Лукьяненко. Парламентарий также отметил, что тема платежей весьма актуальна. Это подтвердила встреча с жителями города на очередном заседании «Школы грамотного потребителя». Каждый пятый вопрос касался именно начислений за коммунальные услуги.