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В Волгограде по улице Штеменко открылся новый офис ИВЦ
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В Волгограде по улице Штеменко открылся новый офис ИВЦ 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
По данным помощника депутата областной думы, члена комитета по ЖКХ Николая Лукьяненко, за счет модернизации системы абонентских участков повышается не только пропускная способность, но и качество обслуживания жителей Волгограда.
«Самое главное преимущество ИВЦ в том, что он обеспечивает прозрачность перечислений за услуги ЖКХ. Каждый рубль от населения должен идти по назначению», — сказал Николай Лукьяненко. Парламентарий также отметил, что тема платежей весьма актуальна. Это подтвердила встреча с жителями города на очередном заседании «Школы грамотного потребителя». Каждый пятый вопрос касался именно начислений за коммунальные услуги.
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