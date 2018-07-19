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На фестивале «Кухни мира» в Москве можно будет попробовать хумус, бешбармак и строганину
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На фестивале «Кухни мира» в Москве можно будет попробовать хумус, бешбармак и строганину 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Двадцатого июля с 10:00 до 20:00 на территории крупнейшего продовольственного агрокластера в Европе «ФУД СИТИ» в Москве пройдет масштабный фестиваль «Кухни Мира», посетители смогут попробовать израильский хумус и турецкое мороженое, сообщил один из организаторов мероприятия.
Фестиваль пройдет на крыше ОРПЦ «ФУД СИТИ». Вход свободный.
«На фестивале будут представлены более трех десятков национальных кухонь и региональных представителей: настоящий казахский бешбармак и баурсаки, вьетнамские супы, осетинские пироги, якутская строганина, израильский хумус, индийские самосы, турецкое мороженое и множество других разнообразных блюд», — сказал организатор.
Также в программе мероприятия — выступления традиционных танцевальных и вокальных ансамблей, дегустации и церемония награждения победителей конкурсов, посвященных ЧМ-2018, которые проходили в социальных сетях «ФУД СИТИ». Всех любителей футбола ждут призы и подарки.
Подробнее ознакомиться с мероприятием можно на сайте foodcity.ru. Адрес: Москва, поселок Сосенское, 22-й километр Калужского шоссе, здание №10, ОРПЦ «ФУД СИТИ».
ОРПЦ «ФУД СИТИ» — это крупнейший оптово-продовольственный центр в России и Европе, который отвечает самым высоким требованиям для организации оптовой и розничной торговли. Объединяет все слагаемые успеха: логистику, транспорт, мерчендайзинг и навигацию. Площадь комплекса составляет 124 гектара. «ФУД СИТИ» расположен между важнейшими автомагистралями — Киевским и Калужским шоссе, в 900 метрах от МКАД.
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