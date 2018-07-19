На фестивале «Кухни мира» в Москве можно будет попробовать хумус, бешбармак и строганину

Двадцатого июля с 10:00 до 20:00 на территории крупнейшего продовольственного агрокластера в Европе «ФУД СИТИ» в Москве пройдет масштабный фестиваль «Кухни Мира», посетители смогут попробовать израильский хумус и турецкое мороженое, сообщил один из организаторов мероприятия.

Фестиваль пройдет на крыше ОРПЦ «ФУД СИТИ». Вход свободный.

«На фестивале будут представлены более трех десятков национальных кухонь и региональных представителей: настоящий казахский бешбармак и баурсаки, вьетнамские супы, осетинские пироги, якутская строганина, израильский хумус, индийские самосы, турецкое мороженое и множество других разнообразных блюд», — сказал организатор.

Также в программе мероприятия — выступления традиционных танцевальных и вокальных ансамблей, дегустации и церемония награждения победителей конкурсов, посвященных ЧМ-2018, которые проходили в социальных сетях «ФУД СИТИ». Всех любителей футбола ждут призы и подарки.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно на сайте foodcity.ru. Адрес: Москва, поселок Сосенское, 22-й километр Калужского шоссе, здание №10, ОРПЦ «ФУД СИТИ».