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В США прогремел взрыв на военном складе
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В США прогремел взрыв на военном складе 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате взрыва на военном складе в Пенсильвании, сообщается на странице военного склада в Facebook.
"Взрыв произошел в промышленной зоне военного склада Леттеркенни. Все находится под контролем, ничего не повлияет на работу склада или безопасность работников. Несколько человек получили ранения, пожарные и спасательные службы оказали им необходимую помощь, некоторые из пострадавших были доставлены в больницу", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что инцидент не рассматривается как террористический акт. Информации о причинах взрыва не приводится.
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