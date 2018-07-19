В США прогремел взрыв на военном складе

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Несколько человек получили ранения в результате взрыва на военном складе в Пенсильвании, сообщается на странице военного склада в Facebook.

"Взрыв произошел в промышленной зоне военного склада Леттеркенни. Все находится под контролем, ничего не повлияет на работу склада или безопасность работников. Несколько человек получили ранения, пожарные и спасательные службы оказали им необходимую помощь, некоторые из пострадавших были доставлены в больницу", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что инцидент не рассматривается как террористический акт. Информации о причинах взрыва не приводится.