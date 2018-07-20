Капремонт по-человечески

История с капитальным ремонтом долгое время была не очень веселой. Однако всему новому нужно время. И вот уже в этом году Красноярск становится образцом проведения работ. За полгода в городе капитально отремонтировали уже в два раза больше многоэтажек, чем за весь прошлый год.

В данный момент работы по капитальному ремонту ведутся на 146 домах. С начала года отремонтировано уже 136. По словам ответственных лиц, это стало результатом четких планов и новых подходов. К примеру, при проведении торгов в этом году подрядчиков сразу искали на два вида работ: на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ. Такой подход ускоряет процедуры поиска подрядчиков, а также стимулирует их вдумчиво и тщательно подходить к составлению проекта, ведь по этому проекту будут работать их собственные бригады. Поэтому компании заинтересованы в индивидуальном подходе к ремонту каждого дома с учетом всех его особенностей.

Дома, которые стоят в графике — самые разные. Есть как те, которым уже несколько десятков лет, есть довольно «молодые». К примеру, высотка на Киренского, 116. Там в данный момент ремонтируют крышу. Дом всего-то 1992 года постройки, но изначально кровля была выполнена не на совесть. Теперь подрядчики исправляют брак с помощью новых материалов.

«Сейчас мы выполняем работы на девяти домах, везде применяются самые передовые технологии. На этой крыше, например, делаем так называемую «жидкую резину». Это специальный материал, он наносится методом разбрызгивания на подготовленную поверхность, после чего материал затвердевает и получается ровная поверхность без стыков, это очень эффективная гидроизоляция. По заявлениям производителей, срок гарантии на этот материал 50 лет, за нашу работу мы тоже несем ответственность, гарантия пять лет. Работу стараемся вести аккуратно, в дожди не работаем, у меня сайты погодные — самые открываемые на компьютере, постоянно мониторим. Мы не вскрываем всю крышу, только тот участок, который сможем сразу закрыть», — рассказал директор строительной компании «Партнер» Дмитрий Медведев

Медведев также рассказывает, что все работы идут под строгим контролем жителей — в каждом доме есть несколько активистов, которые ежедневно общаются со строителями. В доме по адресу Академгородок, 1 таким контролером является Юлия Уголькова, пенсионерка, прожившая здесь уже больше 30 лет.

«Слежу за строителями ежедневно. Пока устраивает абсолютно все. Мы тут больше с соседями спорим — одним цвет фасада нравится, другим нет», — признается она.

Добавим, что цветовые решения для фасадов в этом году утверждала специальная комиссия. В нее входили 20 специалистов — художники, архитекторы, урбанисты.

«Эти колористические решения были разработаны для всех домов в рамках концепции расцветки города Красноярска. В этом году такая практика применяется впервые. И я думаю, что когда люди увидят завершенные фасады, в ансамбле, это всем должно понравиться, город у нас заиграет новыми красками. Жизнь идет, все совершенствуется, мы стараемся применять современные технологии, материалы. Например, при ремонте инженерных сетей мы ставим теплообменники, горячая вода в домах после проведения капремонта не берется из системы теплоснабжения. Кроме того, такие индивидуальные тепловые пункты позволяют автоматически регулировать подачу тепла при изменении погоды. Работы в этом году идут в очень хорошем темпе. На сегодняшний день мы уже отремонтировали в два раза больше домов, чем за весь прошлый год», — говорит заместитель директора МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Евгений Баршай.

В этом году в рамках капитального ремонта будут выполнены работы еще на 355 домах — по им уже проведены торги, подрядчики постепенно заканчивают разработку проектно-сметной документации и выходят на объекты. Также уже заказана проектная документация еще на 88 домов, где работы будут проведены в 2019 году.