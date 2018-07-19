Производитель марихуаны впервые вышел на IPO 

Производитель марихуаны канадская компания Tilray провела первое в истории отрасли IPO на бирже Nasdaq, сообщает MarketWatch.
Компания привлекла $153 млн, разместив 9 млн акций по цене $17 за бумагу, что выше первоначальной оценки в $14-16. Главным акционером Tilray является фонд Privateer Holdings, напоминает «Интерфакс».
Торги акциями на Nasdaq начнутся в четверг, бумаги получили тикер TLRY.
Tilray, основанная в 2013 году, занимается выращиванием, переработкой и распространением конопли и продуктов на ее основе. У компании есть федеральная лицензия, а в 2016 году Tilray стала первым легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в ЕС. В первом квартале 2018 года чистый убыток Tilray составил $5,2 млн при выручке в $7,8 млн