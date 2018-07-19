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Русские кадеты покорили Воеводину
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Русские кадеты покорили Воеводину 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В сербском автономном крае Воеводина есть город Сомбор с долгой и славной историей. Сомбор расположен на самом севере страны: от него рукой подать, что до Венгрии, что до Хорватии. За время своего существования — почти 700 лет — он оказывался в составе то Османской, то Австро-Венгерской империи, но не утратил своей самобытности: сегодня 67% населения города (против 38% в 1910 году) — это сербы, и доминирующая религия — православие.
С 2017 года в Сомборе проводится летний Фестиваль Мультикультурности. В 2018 году к участникам из бывших югославских республик и соседней Венгрии присоединились россияне. Мало того, гости из России — воспитанники кадетского корпуса Свято-Алексиевской пустыни — стали почетными гостями, открывающими фестиваль. Фото: пресс-службы Фестиваля Мультикультурности Русские кадеты приезжают в Сербию давно. С 2009 года кадеты из разных регионов России под руководством члена совета директоров кадетских корпусов России полковника Александра Ивановича Голомедова посещают город Бела Црква, где с 1920-х годов базировался сначала Крымский кадетский корпус, а впоследствии — Первый Русский кадетский корпус. Во время своих приездов ребята навещают «старых кадет», учеников этого исторического корпуса. Юные гости подновляют местное русское кладбище и выступают с песнями и танцами на главной площади города.
Бела Црква — часть истории российского кадетства, однако как знать: может, эта история получит продолжение, и в будущем в Сербии откроются совместные кадетские корпуса. Поэтому в 2018 году организаторы как с русской, так и с сербской стороны решили расширить географию визита и привезти кадет на самый север страны, в Сомбор и соседние города. Фото: пресс-службы Фестиваля Мультикультурности
С российской стороны поездку поддерживал Фонд содействия кадетским корпусам им. Алексея Йордана и частные лица, родственники сербских «старых кадет». С сербской стороны официальная поддержка была минимальной: все держалось на энергии и энтузиазме частных лиц, простых сербов, которым, вне зависимости от политических кульбитов их властей, очень не хватает контактов с Россией. Люди сами собирали пожертвования на размещение и перевозку русских ребят. Сомборский театр разрешил кадетам выступить бесплатно, городское общежитие предоставило внушительную скидку. Горожане приглашали ребят в гости и угощали собственноручно приготовленными национальными блюдами. Кадеты прилетели 18 июня с двумя священниками и руководителями — Ярославом Юрчаком, подполковником запаса, и вышеупомянутым Александром Голомедовым.
По пути в Сомбор кадеты на пару часов остановились в поселке Стапар, где в здании школы «Бранко Радичевич» их ждали юные сербские музыканты и ученики. Стапарские ребята встретили гостей стихами русских поэтов; кадеты, в свою очередь, пели сербские песни.
После выступлений руководители школы приготовили сюрприз — прогулку по Стапару на фиакре (Воеводина считается центром лучших и красивейших конных экипажей). Фото: пресс-службы Фестиваля Мультикультурности
22 июня зал Сомборского народного театра был полон: пришлось даже приносить стулья для тех, кому не хватило места. На концерт приехал атташе по культуре Посольства России в Сербии Александр Николаевич Конаныхин. Кадеты выступали вместе с сербскими музыкантами разных жанров. Из семи песен, исполненных нашими ребятами, одна была на сербском. Посетители растрогались, кое-кто даже утирал слезы.
Фото: пресс-службы Фестиваля Мультикультурности
Вечером 23 июня главная площадь Сомбора наполнилась людьми, ожидающими открытия Фестиваля Мультикультурности. Кадеты прошли маршем от здания мэрии до эстрады и открыли фестиваль старинной казачьей песней.
Сербские песни в исполнении русских ребят вызвали овации, а завершили свою программу кадеты живописной казачьей пляской с шашками, нагайками и бревном, которое они везли на автобусе еще из Белой Церкви.
"Раньше мы думали, что Россия — это где-то далеко, что это старший брат, которого мы, может, и не увидим. Теперь мы знаем, что вы — совсем такие же, как и мы, и в следующий раз хотим общаться на русском без затруднений" Фото: пресс-службы Фестиваля Мультикультурности
За те несколько дней, что кадеты провели в Сомборе, они обошли практически весь город. В техническом доме им давали мастер-класс по радиопеленгации, в кулинарии угощали национальной выпечкой — буреками. В церкви Святого Георгия русские и сербские священники совместно служили Литургию. На Русском кладбище кадеты возложили венок к памятнику советским воинам, погибшим в 1944 году во время битвы за Батину. Фото: пресс-службы Фестиваля Мультикультурности
То здесь, то там к ребятам подходили горожане. Кто просил спеть, кто хотел вспомнить русский язык, который раньше повсеместно учили в школах, кто просто обнимал и говорил «спасибо». Девушки желали сфотографироваться вместе и обменяться контактами.
У школьников из поселка Колут, изучающих русский язык, появилась мотивация учить его быстрее. Вместе с кадетами они гуляли по колутскому контактному зоопарку и вместе ужинали. «Раньше мы думали, что Россия — это где-то далеко, что это старший брат, которого мы, может, и не увидим», — говорили сербские дети. «Теперь мы знаем, что вы — совсем такие же, как и мы, и в следующий раз хотим общаться на русском без затруднений».
После Сомбора кадеты отправились в город Апатин на Дунае. Надо сказать отдельное спасибо мэру Апатина Милану Шкрбичу: город бесплатно принял ребят на два дня и организовал их выступление в городском Доме культуры. Местные энтузиасты устроили гостям лодочную прогулку по Дунаю. Фото: пресс-службы Фестиваля Мультикультурности
Дальше кадеты отправились на Фрушку гору, которую называют Святой горой Сербии. Фрушка гора славится своими многочисленными монастырями и является одним из самых почитаемых в Православии мест. Кадеты приехали вовремя: 28 июня сербы отмечают национальный праздник «Видовдан» (Видов день) — в память о знаменитом сражении на Косовом поле в 1389 году и Лазаре Хребеляновиче (последнем независимом правителе Сербии), погибшем в этой битве и впоследствии канонизированном. Они остановились в монастыре Велика Ремета, где русские и сербские священники отслужили совместную литургию.
Завершили свою поездку кадеты в Белграде, где они гуляли по городу, отдыхали, наслаждались видами с холмов парка Калемегдан. 29 июня группу приняли в Российском посольстве и заверили в важности укрепления российско-сербских отношений, особенно на уровне дружеских встреч молодежи. Есть надежда, что получится расширить программу и не только приезжать в Сербию самим, но и приглашать сербских школьников в Россию. Очень хочется, чтобы такие поездки стали ежегодной доброй традицией.
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