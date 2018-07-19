Согласован проект капремонта филиала психоневрологического центра им. З. Соловьева в Кунцево

Согласован проект капитального ремонта филиала научно-практического психоневрологического центра (НППЦ) им. З. Соловьева в районе Кунцево. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Завершение капитального ремонта филиала №1 ГБУЗ „НППЦ им. З. Соловьева ДЗМ“ по адресу: ул. Новорублевская, д. 2, корп. 1, район Кунцево, Западный административный округ Москвы », — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом предусматривается завершение капитального ремонта в 10-этажном здании. В ходе ремонта будут установлены внутренние дверные блоки, заменены перегородки на всех этажах центра.

«Внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, кроме помещений рентген-кабинетов и подвала, — в соответствии с заданием на проектирование, функциональным и технологическим назначением, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. В вестибюле главного входа предусмотрены полы из гранитных плит с противоскользящим покрытием, облицовка стен будет выполнена мраморными плитами», — указано в сообщении.

Кроме того, на прилегающей к медицинскому учреждению территории отремонтируют существующие проезды, тротуары и площадки с покрытием из асфальтобетона, выполнят устройство дорожек с покрытием из асфальтобетона. Также в рамках благоустройство восстановят газоны и установят малые архитектурные формы.