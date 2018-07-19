Ещё
Согласован проект капремонта филиала психоневрологического центра им. З. Соловьева в Кунцево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Согласован проект капремонта филиала психоневрологического центра им. З. Соловьева в Кунцево 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Согласован проект капитального ремонта филиала научно-практического психоневрологического центра (НППЦ) им. З. Соловьева в районе Кунцево. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Завершение капитального ремонта филиала №1 ГБУЗ „НППЦ им. З. Соловьева ДЗМ“ по адресу: ул. Новорублевская, д. 2, корп. 1, район Кунцево, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предусматривается завершение капитального ремонта в 10-этажном здании. В ходе ремонта будут установлены внутренние дверные блоки, заменены перегородки на всех этажах центра.
«Внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, кроме помещений рентген-кабинетов и подвала, — в соответствии с заданием на проектирование, функциональным и технологическим назначением, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. В вестибюле главного входа предусмотрены полы из гранитных плит с противоскользящим покрытием, облицовка стен будет выполнена мраморными плитами», — указано в сообщении.
Кроме того, на прилегающей к медицинскому учреждению территории отремонтируют существующие проезды, тротуары и площадки с покрытием из асфальтобетона, выполнят устройство дорожек с покрытием из асфальтобетона. Также в рамках благоустройство восстановят газоны и установят малые архитектурные формы.
«Развитие здравоохранения, повышение качества предоставляемых медицинских услуг, строительство новых больниц и поликлиник, капитальный ремонт уже существующих учреждений — все это является приоритетом в работе правительства Москвы под руководством мэра Сергея Собянина. Так, в филиале №1 Научно-практического психоневрологического центра им. З. Соловьева в скором времени будет завершен всесторонний капитальный ремонт», — подчеркнул председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Агентство «Москва»: последние новости
Власти Москвы планируют перевести в электронных вид 16 услуг сетевых компаний до конца года Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-июне вырос на 8% - до 3,5 млн человек Почти 150 завозных случаев лихорадки Денге зафиксировал Роспотребнадзор в январе-июне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России219
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство62
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона19
Казаки просят отменить пенсии599
Путин допустил обострение ситуации на Украине235
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение