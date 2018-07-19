Застройка все ближе к парку «Дружба»: на Нижней Дуброве появится дом-призрак

Как грибы после июльского дождя растут 17-этажки на бывших полях совхоза «Вышка», в микрорайонах «Дуброва парк» и «Дуброва парк-2». К недовольству местных жителей, застройка уже практически вплотную приблизилась к любимому для многих горожан месту отдыха — парку культуры и отдыха «Дружба». Под один из новых домов пришлось даже вырубить пару десятков дубов.

А на днях застройщики начали огораживать забором еще один участок земли, что вызвало бурю возмущения у жителей соседних новостроек. Отгорожена полянка между гаражами и парком «Дружба», из-за чего отрезается дорожка, ведущая от 37-ой школы к домам совхоза «Вышка», а также к зимней освещенной лыжной трассе.

Больше всего возмущений новая стройка вызвала у новоселов — жителей домов №52 (корпус 1 и2) по улице Нижняя Дуброва, которые введены в эксплуатацию в конце 2017 года. Дело в том, что новый дом перекроет прекрасный вид на лесопарк, что очень не нравится жителям. Более того, они считают, что стали жертвами обмана.

— Когда наши дома только строились, а мы покупали квартиры, на публичных слушаниях, которые прошли в школе №37, чиновники владимирской мэрии нам показывали проект планировки, — рассказывает жительница дома №52 улицы Нижняя Дуброва Оксана Карандашова. — Нам говорили: ребята, у вас будет отличный вид на парк, дорога, пешеходная дорожка. А что мы видим? Участок перед нашими окнами огородили забором и его собираются застроить, хотя по проекту там должна была быть парковка.

Сегодня новоселы многоэтажек устроили у себя во дворе стихийное собрание, на которое пригласили журналистов. Представитель застройщика — главный инженер компании «Новый мир плюс» Алевсей Зотов — пояснил, что новый дом собирается возводить другая фирма, осваивающая соседний квартал — «ИнтерСтройВладимир», которую учредил и возглавил год назад Роман Другов — сын известного в городе застройщика Игоря Другова.

— В последнее время к нам пошли обращения жителей, о том, что мы якобы им давали не совсем правдивую информацию, — рассказал «ТВ-МИГ» Алексей Зотов . — Рядом с нами осваивает площадку другой застройщик — «ИнтерСтройВладимир», план застройки участка ими был получен на 5 корпусов. Напротив дома, которая застраивала наша компания, согласно генплану, должна была быть расположена парковка, мы так и объясняли наши жителям, которые сейчас живут в этом доме. Мы им все это показывали и говорили, что у них будет вид из окон в сторону парка. Однако люди на днях начали обращаться к нам с тем, что тут ставят забор, ведутся геологические изыскания, делается выборка грунта. По нашим сведениям, организация «ИнтерСтройВладимир» решила, уж не знаю, с чем это связано, один из домов поставить на месте парковки, а парковку перенести в другое место.

На каких основания отгораживается прилегающий к парку участок земли? Получено ли разрешение на его застройку? С этими вопросами мы обратились к начальнику управления по связям со СМИ и общественностью администрации города Владимира Александру Карпиловичу , который пояснил нам, что мэрия повлиять на ситуацию не в силах.

— С 1 января 2018 года выдачей разрешений на строительство многоэтажных домов занимается не мэрия города Владимира, а областная администрация, — пояснил Александр Карпилович. — Теперь это их полномочия. Мы же полностью на стороне жителей и надеемся, что застройка микрорайона «Дуброва парк-2» будет проходить именно в том формате, который мы демонстрировали гражданам на публичных слушаниях.

Это действительно так. Еще в прошлом году ЗС области приняло Закон «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной власти».

Увы, но оперативно связаться с директором департамента строительства и архитектуры областной администрации Дмитрий Золиным нам не удалось. Как пояснила секретарь, у ее шефа сегодня сразу три совещания. Впрочем, мы надеемся связаться с главным строителем области и получить комментарий в самое ближайшее время.

А еще нам бы хотелось получить комментарий от гендиректора строительной компании «ИнтерСтройВладимир» Романа Другова, чтобы точно узнать, что будет построено на огороженном участке. Вот только найти телефон руководителя даже на бесконечных просторах интернета пока не удалось. У фирмы нет своего сайта, а продажей квартир застройщика занимаются риэлторы сторонних организаций.

Мы будем следить за развитием событий.