Джессика Бил вынуждена закрыть свой ресторан после двух лет работы 

Иногда бизнесы звезд не приносят им желаемой прибыли. Сначала Ева Лонгория не смогла сохранить свой ресторан Beso, а теперь и Джессика Бил вынуждена закрыть семейное заведение Au Fudge, которое она открыла два года назад.
В 2016 актриса решила не только сконцентрироваться на актёрском и режиссерском поприще, но и попробовать себя в качестве ресторатора, поэтому открыла ресторан, в основе которого лежала кухня, которая должна была понравиться детям. В прошлом году сотрудники начали судиться с Бил, обвиняя ее в невыплате зарплаты, и, видимо, ей так и не удалось решить проблемы. В своем Instagram супруга Джастина Тимберлейка опубликовала прощальный пост к Au Fudge. «Мы все еще будем организовывать частные мероприятия, но для посещения ресторан закрыт. Мы очень гордимся тем местом, которое создали для детей и взрослых. Это конец эпохи, но может стать и началом чего-то нового. Спасибо всем за поддержку», — пишет Бил.
попкорнnews