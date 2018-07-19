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Самарский зоопарк предложили перенести к больнице Середавина
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Самарский зоопарк предложили перенести к больнице Середавина 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сейчас зоопарк располагается на улице Ново-Садовой
В Самаре проводят голосование по дальнейшей судьбе Самарского зоопарка. На протяжении нескольких лет учреждение ждет расширения, но власти никак не могут выбрать место. Помочь в этом предложили горожанам.
— На выбор самарцам предложили три варианта. Первые два касаются переноса зоопарка в Южный город или на территорию рядом с областной больницей Середавина. Третий вариант предусматривает сохранение учреждения на прежнем месте на улице Ново-Садовой и его дальнейшее благоустройство, — рассказали организаторы голосования.
Зоопарк основали в Самаре в январе 1992 года. Сегодня его площадь составляет 0,23 га, а аудитория — почти 150 тысяч человек. Фауна включает 1 637 животных, которые являются представителями около 250 видов. 128 из них занесены в Красную Книгу.
По их словам, результаты опроса будут учитывать при проектировании и проведении строительных работ.
Куда нужно перенести зоопарк?
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. в Южный городна территорию около больницы Середавинаникуда, оставить на месте
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования
Для размещения зоопарка власти ищут участок площадью 60–80 га. Там можно будет разместить 16 300 особей животных (до 1310 видов. — Прим. авт.).
По предварительным расчетам, площадь под вольерами, зданиями, водоемами составит 25–35 га. Также в зоопарке хотят сделать зону рекреации, которая будет включать в себя лес, дороги, тропинки, малые архитектурные формы, статуи, фонтаны, мосты через искусственные водоемы. Она займет около 35–45 га.
В правительстве региона рассматривали вопрос размещения обновленного зоопарка в Южном городе. Но из-за недостатка финансирования проект заморозили.
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