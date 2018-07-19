Дженнифер Лопес в простом платье и без укладки сходила на свидание с возлюбленным

48-летняя Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) несмотря на свою красоту долго не могла обрести счастье в личной жизни. Первый ее брак с официантом Охани Ноа оказался скоротечным. Позже у нее было множество неудачных романов. Однако уже почти год певица строит отношения с 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом (Alexander Rodriguez). У них у обоих есть дети от предыдущих отношений, которые практически сразу поладили.

Лопес часто проводит время не только с наследниками, но и со своим возлюбленным. На днях они вновь сходили на свидание. Пара вместе посетила бейсбольный матч в Вашингтоне. На этот раз певица всех удивила. Она отказалась от белоснежных костюмов или роскошных нарядов в пользу простого полосатого платье, которое облегало женственную фигуру артистки. Также Дженнифер не стала укладывать волосы, а просто завязала их в гульку. Без макияжа она не могла выйти в свет, поэтому подчеркнула губы и глаза.

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Новые романы звездУ некоторых наших звезд новый роман случился сразу же, едва столбик термометра ринулся вверх. Алекс же выбрал более официальный вид одежды. Он был облачен в черный костюм с галстуком и белой рубашкой. Весь вечер спортсмен держал за руку свою возлюбленную. Они выглядели очень счастливыми. Добавим, что в последнее время певица часто экспериментирует с прической. Дженнифер уже наращивала волосы до пят, а также представала с каре. Возможно, что теперь Лопес решила дать своим волосам отдохнуть. Напомним, что недавно появились слухи, что артистка готовится к свадьбе. Пока пара не объявляла об этом официально, но их знакомые заверили, что они уже назначили дату торжества.