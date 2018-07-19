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«Нужно вернуть экономические механизмы в лесное хозяйство»
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«Нужно вернуть экономические механизмы в лесное хозяйство» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В 2017 году мы отпраздновали десятилетие Лесного кодекса. До 2007 года система управления лесами была федеральная. Потом полномочия были переданы надзорам и управлениям. У нас не все нормально в настройке полномочий. Но это одна часть проблемы. Надо возвращать надзор на федеральный уровень, потому что невозможно управлять и надзирать за собой.
Вторая часть проблемы — объекты управления нужно четко знать. Нужно возвращать лесоустройство также на федеральный уровень.
Следующая составляющая очень проста: нужно переходить к нормативному финансированию отрасли. Сегодня для этого все готово, мы все нормативы сделали за два года. Каждая работа должна иметь свою цену. Тогда мы четко будем знать, сколько из бюджета должно уйти денег, чтобы вырыть километр траншеи или пролететь километр на вертолете. Сегодня цены в регионах разнятся. Эту систему нужно стандартизировать.
И еще. Мы сегодня ресурсы продаем за 3 копейки. Во всем мире цена ресурса в составе платежа — 40–60%. В России — 2–4%. У нас дорогая инфраструктура, дорогая логистика, дорогие лесосечные работы. Можно объяснить этот разрыв такими факторами, но он не может быть таким драматичным. Поэтому нужно вернуть нормальные экономические механизмы в лесное хозяйство. Повышение ставки платы позволит возвращать деньги в лесовосстановление, в строительство лесных дорог, стимулировать глубокую переработку. Об этом и президент говорил. Все это можно делать только через экономику. Запрещать бесполезно, стандартизировать можно, но это частичное решение проблемы. Самое главное — вернуть экономику в отрасль, и все тогда заработает».
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