«Нужно вернуть экономические механизмы в лесное хозяйство»

«В 2017 году мы отпраздновали десятилетие Лесного кодекса. До 2007 года система управления лесами была федеральная. Потом полномочия были переданы надзорам и управлениям. У нас не все нормально в настройке полномочий. Но это одна часть проблемы. Надо возвращать надзор на федеральный уровень, потому что невозможно управлять и надзирать за собой.

Вторая часть проблемы — объекты управления нужно четко знать. Нужно возвращать лесоустройство также на федеральный уровень.

Следующая составляющая очень проста: нужно переходить к нормативному финансированию отрасли. Сегодня для этого все готово, мы все нормативы сделали за два года. Каждая работа должна иметь свою цену. Тогда мы четко будем знать, сколько из бюджета должно уйти денег, чтобы вырыть километр траншеи или пролететь километр на вертолете. Сегодня цены в регионах разнятся. Эту систему нужно стандартизировать.