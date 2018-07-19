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Встречу военного летчика и пса после долгой разлуки сняли на видео
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Встречу военного летчика и пса после долгой разлуки сняли на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Вудсток, штат Иллинойс, военный летчик сыграл в прятки со своей собакой после завершения шестимесячной командировки за рубежом. Об этом сообщает Fox 32 Chicago.
Пилот Зак Вохаска (Zach Vohaska) вернулся домой из Афганистана. Он решил удивить своего золотистого ретривера по кличке Бадди и спрятался под одеялом. Другие члены семьи привели пса и сняли его реакцию на видео.
В 2017 году сообщалось, что собака не сразу узнала собственного хозяина, когда он вернулся сильно похудевшим после пятинедельного отсутствия. Опознав хозяина, пес напрыгнул на него, буквально сходя с ума от радости.
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