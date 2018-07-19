Встречу военного летчика и пса после долгой разлуки сняли на видео

В американском городе Вудсток, штат Иллинойс, военный летчик сыграл в прятки со своей собакой после завершения шестимесячной командировки за рубежом. Об этом сообщает Fox 32 Chicago.

Пилот Зак Вохаска (Zach Vohaska) вернулся домой из Афганистана . Он решил удивить своего золотистого ретривера по кличке Бадди и спрятался под одеялом. Другие члены семьи привели пса и сняли его реакцию на видео.

В 2017 году сообщалось, что собака не сразу узнала собственного хозяина, когда он вернулся сильно похудевшим после пятинедельного отсутствия. Опознав хозяина, пес напрыгнул на него, буквально сходя с ума от радости.