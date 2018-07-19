В Замбии рекультивируют территорию медных рудников с помощью несъедобных растений

Один из крупнейших африканских производителей меди Konkola Copper Mines (KCM) и исследовательский центр и инкубатор «зеленых» бизнес-проектов BetterWorld Energy рекультивируют территорию в районе города Чингола Замбии , где последние сто лет велась добыча медной руды. Проект станет первым подобным в мире. Партнеры нацелены восстановить нарушенные земли и запустить локальное производство биодизеля. Детали инициативы излагаются в материале, подготовленном для сети экологических активистов EJNet.org.

Для рекультивации решили применить фиторемедиацию — метод очистки сточных вод, грунта и воздуха с помощью растений. В 2016 году участники проекта высадили семена каранджи (pongamia pinnata, несъедобное растение из семейства бобовых) на 5 га территории бывших хвостохранилищ (комплекс сооружений, предназначенных для хранения отходов переработки горной руды). Растение неприхотливо и, по словам генерального менеджера по вопросам корпоративных отношений в KCM Юджина Чунгу, ему идеально подходит местный климат. Так как 99% семян взошло, в этом году посадки расширят на 50 га. А в следующие два-три года планируется засадить еще 600 га.

Проект не только поможет восстановить окружающую среду, но и предоставить рабочие места жителям бедных районов Чинголы и заменить неустойчивые и дорогостоящие источники энергии. Одно взрослое дерево каранджи способно давать 50 кг стручков, из которых можно извлечь до 7 л масла. То есть с каждого засаженного гектара можно получить 4 тыс. л биодизельного топлива и 25 т горючей биомассы.

"Это сократит дорогостоящий импорт дизеля в Замбию. 700 га могут давать 2,5-3 млн л дизеля", — подсчитал Чунгу. К тому же производство биодизеля из несъедобной каранджи не повлияет на поставки продуктов питания. Партнеры планируют выйти на рынок биодизеля к 2021 г. Но для этого необходимо доказать инвесторам коммерческую жизнеспособность подхода.

"Проект будет привлекать средства, рассчитанные на обеспечение соблюдения экологических норм и восстановление окружающей среды, а также инвестиции в развитие «зеленой» биотехнологической экономики и жизнеспособное будущее Чинголы", — рассказал основатель BetterWorld Energy Бенжамин Варр, который разработал технологию для Замбии. Как надеется, генеральный менеджер по вопросам устойчивости в KCM Анил Трипати, инициатива станет примером для других представителей индустрии.

Материал предоставлен проектом "+1".